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Aktüel

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 18:29:00 -
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, plakası belirtilmeyen bir otomobili, ilçe merkezi girişinde durdurdu.

Araçtaki aramada, mıknatıslı metal bir kutu ile direksiyonun alt kısmında gizlenmiş satışa hazır 8,66 gram kokain, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 815 lira ile 100 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Y. ve M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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