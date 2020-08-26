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Aktüel İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Aktüel

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Operasyonda 56 kilogram esrar, 82 kök Hint keneviri, 550 gram kenevir tohumu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 09:18:19 -
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen operasyonda 56 kilogram esrar, 82 kök Hint keneviri, 550 gram kenevir tohumu ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bayındır ilçesi Arıklı ve Yeşilova mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 56 kilogram esrar, 550 gram kenevir tohumu, 82 kök Hint keneviri ve iki ruhsatsız pompalı tüfek, 138 tüfek fişeği ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.D. ve B.Y, işlemleri için karakola götürüldü.

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