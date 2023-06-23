  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TÜİK duyurusu: Türkiye illerinde ölen kişilerin rakamı! Yüksek olan iller ile ölüm nedenleri! Şaşkına çeviren bilgi

Dünyanın en büyük yolcu gemisini yapan o şirket paylaştı: sona geliniyor, radarına aldılar

Suudi Arabistan Mekke Yolu projesi kararı! Hac ibadeti için gelenlerin sayısı 1,5 milyonu buldu diyerek açıkladı!

Dünyanın en gizemli ailesi olan Rothschild'ten şaşkına çeviren Türkiye kararı! O Türk şirketini satın aldılar

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun adaylığına cevap

Terör örgütü PKK’dan kopuşlar sürüyor

Çin devinden Türkiye kararı! 3 yıl sonra İstanbul uçuşlarına başladı! Başlama kararı, duyurdular

Suudi Arabistan'ın iki devinden Türkiye kararı! 'Başladık' diyerek duyurdular

Kılıçdaroğlu'na karşı 'adalet' yürüyüşü! CHP'li Tanju Özcan Bolu'dan Ankara'ya yürüyecek

Ukrayna kararlı, Türkiye'ye verecek! Dünyaya ilan etti, Türkiye'nin konuştuğu o müthiş hamle
Yaşam İzmir'de UFO paniği! Uzaylı sanılan cismin arkasından Elon Musk çıktı
Yaşam

İzmir'de UFO paniği! Uzaylı sanılan cismin arkasından Elon Musk çıktı

Yeniakit Publisher
2023-06-23 01:45:00 - 2023-06-23 01:46:31

İzmir'de akşam saatlerinde gökyüzünde görülen ve UFO olduğu zannedilen parlak cisim, Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uyduları çıktı.

İzmir’de akşam saatlerinde bir düzen içerisinde gökyüzünde ilerleyen parlak cisimler, vatandaşları heyecanlandırdı. Sosyal medyalarda paylaşılan fotoğraf ve görüntülerin akabinde çok sayıda İzmirli, cisimlerin ne olduğuna dair yorumlar yaparken, gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Vatandaşlarca cep telefonuyla çekilen cisimlerin, Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uyduları olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23