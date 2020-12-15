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Aktüel İzmir'de terör propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı
Aktüel

İzmir'de terör propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:58:50 -
İzmir'de terör propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan kişi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü üyeleri ile faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan B.A'nın yeri tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

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