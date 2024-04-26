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Gündem İzmir'de terör operasyonu
Gündem

İzmir'de terör operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-04-26 20:01:00 -
İzmir'de terör operasyonu

İzmir'de gerçekleştirilen terör operasyonda yakalanan 8 kişi tutuklandı.

İzmir’de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 11 kişiden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde olduğu tespit edilen 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan diğer 1 şüphelinin mükerrer soruşturma nedeniyle serbest bırakıldığı, firar olan 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartılması talebinde bulunulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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