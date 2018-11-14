İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.S.'nin (35) elinde bulunan Bizans dönemine ait çok sayıda tarihi eseri satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

A.S.'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 4 bronz heykelcik, 1 kurşun kadın başlı terazi ağırlığı, 1 bronz vazo, 1 bronz kandil, 1 üç ayaklı bronz kase, 1 bronz heykel kaidesi, 1 bronz kantar zinciri, 1 bronz kantar parçası, 1 bronz kuş figürlü kulp, 2 bronz kulp, 2 bronz kantar parçası, 2 bronz obje olmak üzere toplam 18 parça tarihi eser ele geçirildi. İzmir Müze Müdürlüğü'nün yaptığı incelemelerde, tarihi eserlerin Bizans ve Antik Yunan dönemine ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan A.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, savcılık tarafından serbest bırakıldı.