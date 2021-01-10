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Aktüel İzmir'de taksi şoförünü bıçaklayıp aracını kaçırdılar
Aktüel

İzmir'de taksi şoförünü bıçaklayıp aracını kaçırdılar

İzmir’in Buca ilçesinde, ticari taksinin arkadaşlarına çarptığını ileri süren şahıslar önce taksi şoförünü bıçakladı ardından aracı alıp olay yerinden kaçtı

Yeniakit Publisher
2021-01-10 09:30:00 -
İzmir'de taksi şoförünü bıçaklayıp aracını kaçırdılar

      Olay, gece saatlerinde Buca ilçesine bağlı 682 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen 5 kişi arasında yer alan EK isimli şahsa, Haluk A yönetimindeki Gediz İstasyonu'na bağlı 35 T 5994 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazanın ardından aralarında tartışma çıktı. ticari taksi şoförü ve bireyler. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda taksi şoförü Haluk A., A.U. tarafından iki bıçak darbesiyle yaralandı.

     Taksiyi aldılar ve kaçtılar Taksici Haluk A. kanlar içinde yere yığılırken, halk taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Şoförün bıçaklandığını ve aracının kaçırıldığını bildirmesinin ardından polis ekipleri olay yerinden çıkan kişileri yakalamak için operasyon başlattı. Ekipler, ticari taksi sahibi ile İzmir Şoför ve Otomobil Esnaf Odası yetkililerine ulaşarak araç takip sisteminden aracın rotasını belirledi. Hastane bahçesinde yakalandılar Aracın gittiği rotaya çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, şüphelilerin Karabağlar ilçesine bağlı  Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittikleri belirlendi.

Bunun üzerine aracı takip eden Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, otomobili ve içindeki kişileri hastane bahçesinde durdurdu. Şüpheliler ifadeleri için karakola götürüldü Öte yandan, şüpheli A.U. 2'si kadın 3 kişi ise ifadelerini almak üzere karakola götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri taksimetrenin 315 lira değerinde olduğunu belirledi. Taksinin çarptığı iddia edilen E.K. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ticari taksi şoförü ise Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı tehlikenin yokluğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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