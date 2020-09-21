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Aktüel İzmir'de sünnet çocuklarının üstü açık otomobille gezi hayalini Kızılay gerçekleştirdi
Aktüel

İzmir'de sünnet çocuklarının üstü açık otomobille gezi hayalini Kızılay gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:09:02 -
İzmir'de sünnet çocuklarının üstü açık otomobille gezi hayalini Kızılay gerçekleştirdi

İZMİR (AA) - Türk Kızılay İzmir Şubesi, Gaziemir ilçesinde hurda toplayarak tek başına ailesine bakan annenin talebi üzerine 1, 4 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuğu için üstü açık otomobille şehir turunun da yer aldığı sünnet kutlaması düzenledi.

Sünnet kıyafetleri giydirilen çocuklar, evdeki etkinliğin ardından balonlarla süslenmiş üstü açık otomobille tur attı.

Anne A.K, mahallesindeki bir sünnet düğününü gören büyük oğlunun çok etkilendiğini belirterek, kendilerine bu mutluluğu yaşatan Türk Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor durumda olanlara yardım etmek için köprü olma vazifesini sürdürdüklerini söyledi.

Daha önce de destekledikleri annenin, maddi imkansızlık nedeniyle sünnet olan çocuklarına düğünü yapamadığını, bu durumu da kendilerine ilettiğini ifade eden Baykalmış, "Biz de ne yapabiliriz diye çalışma başlattık. İş adamlarımızın destekleri ve şube kaynaklarımızla bir sünnet merasimi organize ettik." diye konuştu.



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