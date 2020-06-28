İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 89 kişiye para cezası uygulandı
İZMİR (AA) - İzmir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 89 kişiye idari para cezası verildi.
YKS nedeniyle tüm illerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında İzmir'de polis ekipleri denetim yaptı.
Kısıtlamaya uymayan 89 kişiye toplamda 243 bin 480 lira idari para cezası uygulandı.
Öte yandan dün kısıtlamaya uymayan 23 kişiye toplamda 56 bin 948 lira idari para cezası kesilmişti.