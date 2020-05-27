  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 124 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-27 02:00:14 -
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 124 kişiye ceza
İZMİR (AA) - İzmir'de 4 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 124 kişiye toplam 4 milyon 513 bin 56 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 4 gün kent merkezi ve ilçelerde denetim yaptı.

Denetimlerde, kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 2 bin 124 kişiye toplam 4 milyon 513 bin 56 lira ceza verildi.

Bu kişilerden 14'üne adli işlem uygulandı.

Kısıtlamanın sona ermesinin ardından ise polis ekipleri, sokağa araçlarıyla çıkanlara yönelik yaş ve maske denetimi yaptı.

Vatandaşlar gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Coşkun Başbuğ, Katar medyasının ifadelerini paylaştı: Türklerin ilginç bir sırrı var! Tek gördüğünüz şey...
Gündem

Coşkun Başbuğ, Katar medyasının ifadelerini paylaştı: Türklerin ilginç bir sırrı var! Tek gördüğünüz şey...

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Katar medyasının Türkiye ile ilgili haberini paylaşarak, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadel..
Katar Büyükelçiliğine atanacağı iddia edilmişti! Hulusi Akar’dan üstü kapalı Cihat Yaycı mesajı
Gündem

Katar Büyükelçiliğine atanacağı iddia edilmişti! Hulusi Akar’dan üstü kapalı Cihat Yaycı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar..
28 Şubat davasının 1 numaralı sanığı İsmail Hakkı Karadayı öldü
Gündem

28 Şubat davasının 1 numaralı sanığı İsmail Hakkı Karadayı öldü

Tarihe "Post modern darbe" olarak geçen 28 Şubat davasının bir numaralı sanığı, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı,..
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı