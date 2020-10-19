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Aktüel İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Aktüel

İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-19 00:34:34 -
İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde silahla ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sekiz Eylül Mahallesi'nde tırların park alanı olarak kullandığı alanda Batuhan Dinçer (26) ile Kadir T, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla yaralanan Dinçer, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dinçer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Kadir T. ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Dinçer'in ölüm haberi üzerine hastane önünde bekleyen yakınları fenalık geçirdi.

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