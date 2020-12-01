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Aktüel İzmir'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Aktüel

İzmir'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 08:18:41 -
İzmir'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan yarış pistinin yanındaki boş arazide Volkan A. ile Devran G. karşılaştıktan sonra tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Volkan A, Devran G.'ye silahla ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı.

Ağır yaralanan Devran G.'yi o sırada yanında bulunan arkadaşları, otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Devran G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.




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