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Gündem İzmir'de şiddetli yağış: Yol çöktü!
Gündem

İzmir'de şiddetli yağış: Yol çöktü!

Yeniakit Publisher
2024-09-11 12:42:00 - 2024-09-11 12:49:45
İzmir'de şiddetli yağış: Yol çöktü!

İzmir'in Menderes ilçesi Maydonoz Koyu’nda, şiddetli yağış nedeniyle yolun bir bölümü çöktü. Seferihisar'da da bir inşaatın istinat duvar aşırı yağıştan dolayı çöktü.

İzmir'de gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Menderes'te Maydonoz Koyu’nda, şiddetli yağış nedeniyle yolun bir bölümü çöktü.

Seferihisar'da bir inşaatın istinat duvar aşırı yağıştan dolayı çöktü.

ARTERLERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kentte gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu.

Sağanak nedeniyle arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da sokaklarda yürümekte zorlandı.

Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'nde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi.

Menderes ilçesinde bazı araçlar suda mahsur kaldı. Özdere Mahallesi'nde de bazı evleri su bastı.

Torbalı ilçesinde organize sanayi bölgesi çevresindeki su birikintileri sürücülere zorluk yaşattı.

Gece, sağanakla çakan şimşekler şehri aydınlattı.

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