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İzmir’de sıcak hava rekor seviyede

Meteorolojiden alınan verilere göre İzmir’de hava sıcaklığı rekor seviyede.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:19:18 -
İzmir’de sıcak hava rekor seviyede

Meteorolojiden alınan verilere göre İzmir’de hava sıcaklığı rekor seviyede. Mayıs ayının ortasında ağustos ayını aratmayan sıcaklık, önümüzdeki haftanın ilk günlerinde de bölgeyi etkilemeyi sürdürecek. Sıcak havanın etkisiyle Konak Meydanı’nda bulunan güvercinler, havuza girip su içerek serinlemeye çalıştı.


Günler öncesinden uyarıların yapıldığı sıcak hava dalgası yurda giriş yaptı. Bugün ve yarınki hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar ciddi şekilde artacak, önümüzdeki haftanın ilk günlerinde de sıcak hava yurdu etkilemeye devam edecek. 37 derece olarak ölçümlenen mayıs ayı rekorunun bugün ve yarın aşılması bekleniyor. Meteorolojiden alınan bilgilere göre bugün İzmir’de ölçülecek en yüksek sıcaklık 38 derece iken hissedilen sıcaklığın ise 44 derece olduğu belirtildi. Sıcak havanın yoğun biçimde hissedileceği İzmir’de yarın en yüksek sıcaklık 37 iken hissedilen sıcaklığın ise 41 derece olacağı öğrenildi.



Konak Meydanı’nda güvercinler havuzda su içti


Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı İzmir’de Konak Meydanı yine güvercinlere kaldı. Sıcak havanın etkisiyle meydanda bulunan havuzda serinleyen güvercinler, yine havuzdan su içerek susuzluklarını giderdi.

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