İzmir’de sel hayatı felç etti

Buca’da sel sularına kapılan bir kadın, bekçiler tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Buca, Karabağlar ve Konak’ta çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, sürüklenen otomobiller birbirine çarparak durabildi. Bazı vatandaşların park halindeki otomobillerini, sürüklenmemesi için halatla evlere bağladıkları gözlendi. Sağanak sonrası su birikintileri ve yolda kalan araçlar nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi önündeki alt geçit, Konak Tüneli, Yeşillik Caddesi ve Akçay Caddesi bir süre trafiğe kapandı. Türk Kızılay ekipleri de selden etkilenen mahallelerde vatandaşlara gıda desteği bulundu, ihtiyaçları tespit etmek üzere çalışma yaptı.