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Medya İzmir'de şaşırtan görüntü! Sırra kadem bastı
Medya

İzmir'de şaşırtan görüntü! Sırra kadem bastı

İzmir'de, bebek arabasındaki çocuğu gezdirdiği sırada yere düşürülen ve içinde 2 bin 500 lira ile kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı alan kişi, sırra kadem bastı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 14:42:00 -

Olay, pazartesi günü saat 10.00 sıralarında, İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı'nda meydana geldi. Ofis çalışanı U.M., cadde üzerindeki ATM'den para çektikten sonra otoparka doğru yürümeye başladı. Ancak kısa süre sonra çektiği paranın yanı sıra içinde birçok kredi kartının bulunduğu cüzdanını düşürdü.

Aracına bindiğinde cüzdanının olmadığını fark eden U.M., sonrasında çevreyi kontrol etse de bulamadı. Bölgedeki güvenlik kamerası kaydını izleyen U.M., bebek arabasıyla arkasından koşarak, gelen birinin cüzdanını alıp, gittiğini gördü. Kendisine ve şirkete ait toplam 2 bin 500 liranın yanı sıra birçok kredi kartı da düşürdüğü cüzdanda bulunan U.M., karakola gidip, şikayetçi oldu. Polis, cüzdanı alıp, kayıplara karışan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

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