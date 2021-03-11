  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de sahte parayla cep telefonu almaya çalışan 6 şüpheli yakalandı
Aktüel

İzmir'de sahte parayla cep telefonu almaya çalışan 6 şüpheli yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir AVM'den sahte parayla cep telefonu almaya çalışan 6 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 10:57:00 -
İzmir'de sahte parayla cep telefonu almaya çalışan 6 şüpheli yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, Kazım Dirik Mahallesi 372 Sokak'taki bir AVM'de bulunan teknoloji mağazasına gelen 4 kişi, sahte dövizle cep telefonu almaya çalıştı.

Durumun fark edilmesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yakalanan 2 şüphelinin yapılan üst aramasında, sahte 14 bin 300 avro ile sahte bin 500 dolar ve cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin diğer zanlıların nerede olduklarını bilmediklerini söylemesi üzerine, ekipler güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemede zanlıların eşkalleri tespit edildi. AVM'nin otoparkında 33 CMD 43 plakalı bir araçtan şüphelenilmesi üzerine ekipler, aracın yanına giderek, kaçan 2 şüpheliyi ve araçta bulunan 2 kişiyi daha yakaladı.

Olayla ilgili Salih Ö, Umut Ö, İbrahim Ö, Nurullah G, Mücahit T. ve Mert T. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Buna, İP ne diyecek? Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den skandal görüntüler!
Siyaset

Buna, İP ne diyecek? Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den skandal görüntüler!

LGBT'lilere verdiği destekle gündeme gelen İP Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in, New York'ta eşcinsellerle katıldığı sözde 'onur' yür..
Moody's'ten flaş tahmin
Ekonomi

Moody's'ten flaş tahmin

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan kredi derecelendirme kuruluşu Moody's "Çoğu ekonomi 2022'ye kadar salgın öncesi faaliyet sev..
Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik! S. Arabistan savaş uçaklarını bölgeye gönderiyor
Dünya

Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik! S. Arabistan savaş uçaklarını bölgeye gönderiyor

Suudi Arabistan'a ait 6 adet F-15SA savaş uçağının Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tatbikata katılmak için Girit Adası'nda bulunan Souda Hava..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay