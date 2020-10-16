  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti
Aktüel

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti

Kentte metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:31:21 -
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 1'inin daha yaşamını yitirmesiyle kentte ölenlerin sayısı 22'ye çıktı.

İzmir'in Foça ilçesinden metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran ve Karşıyaka'daki özel bir hastaneye sevk edilen Barbaros Hayrettin Öz, dün gerçekleşen beyin ölümünün ardından bugün hayatını kaybetti.

Böylece, İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Kentte sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 6'sı 10 Ekim'de, 4'ü 11 Ekim'de, 6'sı 12 Ekim'de, 2'si 13 Ekim, 3'ü ise 14 Ekim'de ölmüş, dün kayıp yaşanmamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye sınırında Yunanistan’dan skandal hamle
Dünya

Türkiye sınırında Yunanistan’dan skandal hamle

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, sığınmacılara karşı kullanmak üzere güçlü ses dalgaları yayabilen ve insanları sağır edebilen iki elek..
Aliyev'den bir müjde daha!
Dünya

Aliyev'den bir müjde daha!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Ermeni üssünde uyuşturucu zulası! Böyle görüntülendi
Dünya

Ermeni üssünde uyuşturucu zulası! Böyle görüntülendi

Kardeş ülke Azerbaycan, işgalci Ermenistan'dan topraklarını tek tek geri alıyor. Son olarak Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermen..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay