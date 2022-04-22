İzmir'de Ramazan Bayram namazı saati 2022 kaçta? 2 Mayıs İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Türkiye'nin en kalabalık üçüncü ili İzmir'de yaşayan vatandaşlar, bayram namazı saati, 2022 Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların gündeminde yer almakta. Müslüman dünyası 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü Ramazan Bayramını idrak edecek. 2022 Ramazan Bayramı namazı için 2 Mayıs Pazartesi günü camiler namaz için hınca hınç dolacak. İzmir 2022 Ramazan Bayramı namaz vakti vatandaşlar tarafıdan merak konusu oldu.

2022 İzmir Ramazan bayram namazı saat kaçta?

İzmir'de bayram namazı 2 Mayıs Pazartesi günü saat 06:45’te kılınacak.

Bayram namazı farz mı vacip mi?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır.

Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı kaç rekat, kaç tekbirdir? Bayram namazı için önce niyet edilir.

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.