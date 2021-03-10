  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'dan flaş iddia: Mısır enerji haritasını düzeltti, konu kapandı

ABD'nin Çin korkusu! 'Guam Adası Çin’in hedefinde'

Papa'nın Irak ziyaretine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Bölgedeki yeni çatışmaların habercisi

Bu tipler neden hep CHP'den çıkar? Meclis üyesinden başörtülü diş hekimine hakarete CHP'den soruşturma!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası kritik açıklamalar

Ayasofya'yı açan güç, İstanbul Sözleşmesi'ne neden dokunamıyor?

Macron yenilgiyi kabul etti! Fransa'dan Türkiye manşeti

Levent Gültekin saldırı sonrası Bahçeli'yi hedef aldı: Bu PKK'ya çalışmaktır

Sağlık Bakanlığı can kaybı ve vaka sayısını açıkladı! Koronavirüs tablosu endişe verici

TBMM'de kabul edildi! 'Kadına yönelik şiddet'te adım atıldı
Aktüel İzmir'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü
Aktüel

İzmir'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, aynı istikamete seyrettiği tıra arkadan çarpan otomobilin sürüsü yaşamanı yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 08:42:00 - 2021-03-10 08:42:58
İzmir'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Ankara asfaltı Çambel Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Murat Gündaş (48) idaresindeki Tofaş marka 35 AJ 0718 plakalı otomobil, aynı yöne gitmekte olan H.Y. yönetimindeki 35 AJ 6919 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girerken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan Gündaş, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gündaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, tır sürüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron yenilgiyi kabul etti! Fransa'dan Türkiye manşeti
Dünya

Macron yenilgiyi kabul etti! Fransa'dan Türkiye manşeti

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile birlikte Türkiye'ye karşı diz çöken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında bir haber paylaşan Le Paris..
Fatih Terim yıldız futbolcunun biletini kesti! Taraftar şok oldu
Gündem

Fatih Terim yıldız futbolcunun biletini kesti! Taraftar şok oldu

Galatasaray, Sivasspor maçının ardından yönetimi hedef alan açıklamaları nedeniyle Younes Belhanda ile Terim'in talimatı üzerinden yolları a..
Dindarlardan oy alıp mütedeyyinlere zulmeden CHP'ye geçti... Rozetini Kılıçdaroğlu taktı
Siyaset

Dindarlardan oy alıp mütedeyyinlere zulmeden CHP'ye geçti... Rozetini Kılıçdaroğlu taktı

Saadet Partisi'nden aday olup dindarların oyuyla milletvekili seçilen Cihangir İslam, yıllardır mütedeyyinlere zulmeden CHP'ye geçti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay