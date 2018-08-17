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İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 kişi yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 20:02
İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Tire- Belevi yolu Çayırlı mevkisinde meydana geldi. Tire'den Selçuk yönüne giden Önder Berşe'nin (45) kullandığı 09 YL 900 plakalı otomobil, karşıdan gelen 06 EA 5832 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Kazada, otomobil sürücüsü Önder Berşe ile kasksız oldukları belirlenen motosikletteki Ali Evcimik (43) ve oğlu Ufuk (14) yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Servis ve jandarmaya haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından durumu kritik olan Ali Evcimik ve oğlu Ufuk, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Otomobil sürücüsü Önder Beşe'nin tedavisi ise olay yerinde, ayakta yapıldı. Motosikleti kimin kullandığı henüz belirlenemezken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 20:02
  1. izmir
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