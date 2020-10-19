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Aktüel İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Ormanı iki ayrı noktada ateşe vermeye çalıştığı ileri sürülen şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 18:32:30 -
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kaynaklar Mahallesi Seyirtepesi mevkisinde dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden ekipler, 3 arazözle müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Yaklaşık yarım dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yanınla ilgili tanıkların verdiği bilgileri değerlendiren orman muhafaza ekipleri, yakaladıkları şüpheli A.Ç'yi polise teslim etti.

Buca Polis Merkezine götürülen şüphelinin iki ayrı noktada ormanı ateşe vermeye çalıştığı iddia edildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

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