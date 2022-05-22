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Aktüel İzmir'de orman yangını
Aktüel

İzmir'de orman yangını

İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 16:09:00 - 2022-05-22 16:13:06
İzmir'de orman yangını

İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale edildiği duyuruldu.

Urla ilçesi Gerence Körfezi civarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1 helikopter, 4 arazöz ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahaleye başladı.

Dikili ilçesinde de Baraj mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozerle müdahale ediliyor.

Ekiplerin, rüzgarın etkili olduğu bölgelerde alevleri kontrol altına almaya çalıştığı bildirildi.

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