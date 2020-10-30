İzmir'de meydana gelen deprem
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde"
ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 120 kişinin depremden etkilendiğini bildirdi.
Bakan Koca, İzmir'deki depreme ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.