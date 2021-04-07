  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir'de lüks cip takla attı
Gündem

İzmir'de lüks cip takla attı

İzmir’de lüks cipin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç takla attı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 03:53:00 -
İzmir'de lüks cip takla attı

Kaza, gece saatlerinde Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Eren D. (22) idaresindeki 35 THS 35 AUDI marka lüks cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip park halindeki 09 AEH 404 plakalı KIA marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle KIA marka otomobil, önünde bulunan TOYOTA marka 35 JL 738 plakalı diğer araca çarparken, savrulan lüks cip ise takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Eren D., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kazada hasar gören 3 araç olay yerine gelen çekiciler vasıtası ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Artık söyleyecek laf bulamıyoruz! Kılıçdaroğlu'ndan Bilim Kurulu'na skandal sözler
Siyaset

Artık söyleyecek laf bulamıyoruz! Kılıçdaroğlu'ndan Bilim Kurulu'na skandal sözler

Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı hedef alan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "4 Nisan itibarıyla vaka sayısında ABD’yi geçtik. ..
Canlı yayında açıkladı! Herkes şaştı kaldı: Abdullah Gül'ü o isim engelledi
Gündem

Canlı yayında açıkladı! Herkes şaştı kaldı: Abdullah Gül'ü o isim engelledi

Optimar Araştırma Şirketi'nin sahibi Hilmi Daşdemir, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı...
İsrail kalleşliği her yerde! Aşıları aldı parasını vermedi
Gündem

İsrail kalleşliği her yerde! Aşıları aldı parasını vermedi

Pfizer aşı firmasının Muz Cumhuriyeti olarak gördüğü katil İsrail'de, basın; Tel Aviv yönetiminin aşıların ücretini ödemediği gerekçesiyle k..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay