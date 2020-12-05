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Aktüel İzmir'de köpek yavrusunu sopayla darbettiği öne sürülen kişiye para cezası
Aktüel

İzmir'de köpek yavrusunu sopayla darbettiği öne sürülen kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-05 22:24:49 -
İzmir'de köpek yavrusunu sopayla darbettiği öne sürülen kişiye para cezası

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde köpek yavrusunu sopaya darbettiği öne sürülen kişiye para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Adaküre Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, sokak ortasında yatan sahipsiz bir köpeğe rastladı.

Köpeğin ağız ve burnundan kan geldiğini, sağ gözünün de şiştiğini gören ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda 73 yaşındaki M.A. adlı kadının köpek yavrusuna sopayla vurduğunu tespit etti.

M.A'ya Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 947 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, M.A'nın ifadesinde, "anne köpeğin bahçedeki toprağı bozduğu, anne köpeğe yetişemediği için yavruya vurduğunu" anlattığı öğrenildi.

Yaralı köpek yavrusu, jandarma ekipleri tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

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