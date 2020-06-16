İzmir’de kooperatifçilik güçlendirilecek

İzmir’de kırsal kalkınmaya büyük önem veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarım Komisyonu’nun ardından Kooperatif Komisyonu da kurdu. Komisyon, özellikle pandemi döneminde güvenilir gıdaya erişim konusunda yaşanan sorunlar üzerine daha da önem kazanan kooperatiflerle işbirliği içerisinde çalışmayı hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sahada yaşanan sorunları anlamak ve bunlara yönelik çözümler geliştirmek için Tarım Komisyonu kuran Büyükşehir, çalışma alanını kurduğu Kooperatif Komisyonu ile genişletti. Kooperatif Komisyon Başkanı Gamze Gül Çamur, Komisyonu Başkan Vekili CHP’li Haydar Gültekin, üyeler CHP’li Refik Süren, CHP’li Mustafa Gerçek, CHP’li Fatma Ekicioğlu, CHP’li Ali Yılmaz ile AK Partili İsmail Ekeroğlu, AK Parti’li Mehmet Pınar ve MHP’li Alpaslan Koparal İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliğini (İzmir Köy-Koop) ağırladı. Kooperatif Komisyon Başkanı Gamze Gül Çamur, yeni kurulduklarını ve pandemiden dolayı çalışmalara başlayamadıklarını belirterek, “Salgınla birlikte kooperatifçiliğin ve kooperatiflerle işbirliği yapmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu nedenle çok güzel projelerle kooperatifçiliğin yayılmasını ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin de katkı sunması için arkadaşlarımızla birlikte çeşitli çalışmalar yapma kararı aldık. Yolumuza ışık sunması için ilk etapta Köy Koop’u davet ettik” dedi.

“Kurutma tesisleri kurulmalı”

Toplantıya katılan S.S. İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer birlik hakkında bir sunum yaptı. Köy-Koop’un çalışmaları konusunda bilgi veren Neptün Soyer, tarımsal ürünlerin kurutulmasının, o ürünlerin katma değerini artıracağına vurgu yaptı. Bu nedenle kurutma tesislerinin kurulması gerektiğini ifade eden Soyer, yine küçükbaş hayvancılığın önemine dikkat çekti. Soyer, “Küçükbaş hayvancılık bizim gastronomide var. Osmanlı’dan bu yana Türk mutfağında dana etiyle yapılan tarif bulunmuyor. Biz küçükbaş biliriz. Küçükbaş bizim için daha önemli. Geleneklerimizde de küçükbaş hayvancılık var. 2020 yılı küçükbaş hayvancılık yılı olsun istiyoruz” diye konuştu. İzmir’de yetişen ürünlerin kurutulması gerektiğini belirten Neptün Soyer, “Kooperatiflerin, küçük maliyetlerle kurutma yapmalarını, ürününü bu şekilde rafa koyarak pazarlamalarını sağlamalıyız. Tarımda ürünün katma değer kazanması için kurutma tesislerinin kurulması gerekiyor. Böyle bir proje üzerinde beraber çalışabiliriz. Artık yeni şeyler konuşmamız lazım” ifadelerini kullandı. Soyer, tarımın kooperatiflerin dayanışma ruhu ile güçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Fikir alışverişinde bulunulan toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Nilay Kökkılıç kooperatifçilik konusunda alandakilerin önerilerini ve görüşlerini dikkate alarak çalışacaklarını belirtti. Tarım Komisyonu, kooperatif yapılarının hukuki alanda güçlenmesi ve bilgi eksikliğinin giderilmesi için İzmir Barosu ile Kooperatif Hukuku semineri düzenleyecek.

Toplantıya kimler katıldı

Toplantıya S.S. Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mustafa Gerçek, S.S. Kalabak Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mehmet Kartal, S.S. Çömekçi Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Soner Kılıçaslan, S.S. Çaylı Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Osman Türkön, S.S. Adagüme Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mustafa Uysal, Örenli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 2. Başkanı Arif Yılmaz, Örenli Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Ömer Demircioğlu, Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mustafa Kocataş, Karaveliler Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Feridun Gürkaya, Köy-Koop. İzmir Müdürü Yasemin Güngör Engin katıldı.