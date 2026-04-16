İzmir'de KOBİ'lere ABD pazarının fırsatları anlatıldı!

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İzmir'de KOBİ'lere ABD pazarının fırsatları anlatıldı!

İzmir’de düzenlenen zirvede Ege Bölgesi’ndeki KOBİ’lere ABD pazarına açılmanın yolları anlatıldı.

İzmir’de iş dünyasının rotasını küresel pazara çevirmeyi amaçlayan önemli bir buluşma gerçekleştirildi. Amerikan Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi (ATIC) öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) katkısıyla İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde "ABD Yatırım ve İhracat Zirvesi" düzenlendi.

 

ATIC Başkanı Erden Bilginer, zirvenin KOBİ'lere katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

 

KOSGEB İzmir İl Müdürü Levent Arslan, KOBİ'lere finansal destek sağlamanın yanı sıra küresel gelişmelere uyum sürecine yönelik çok sayıda proje ve hizmet yürüttüklerini söyledi.

 

Ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliği içinde çok sayıda etkinlik düzenlediklerini, bilgilendirme toplantıları ve eğitimler organize ettiklerini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

 

"Ticaret rotalarının yeniden belirlendiği böylesi bir dönemde Türk KOBİ'leri, Amerikan pazarında sadece sıradan bir tedarikçi değil, gerçek bir stratejik ortak olabileceği konusunda kuvvetli duruş göstermektedir. Türk KOBİ'leri esnek yapılarıyla değişimlere adapte olma noktasında çok güçlü bir yapıya sahiptir. Bu nedenle ticaretin yeniden şekillendiği bu noktada Türk KOBİ'lerinin hem tedarikçi noktasında hem de orada şirket satın alarak yatırımcı kimlikleriyle bu pazarda varlıklarını güçlü şekilde ortaya koyabileceklerini düşünüyoruz."

 

Zirvede, "ABD'de Ticaret ve Yatırım: Süreçler ve Stratejiler", "Sınır Ötesi E-Ticarette Küresel Gelişmeler", "Hibe ve Teşvikler" ile "ABD'ye İhracatta Lojistik Problemleri ve ATIC'in Çözüm Önerileri" başlıklarında katılımcılara bilgi verildi.

 

Zirveye, Ege Bölgesi'ndeki yatırımcılar, KOBİ ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Hisarcıklıoğlu’ndan KOBİ’lere dijitalleşme çağrısı
Hisarcıklıoğlu’ndan KOBİ’lere dijitalleşme çağrısı

Kobi

Hisarcıklıoğlu’ndan KOBİ’lere dijitalleşme çağrısı

KOBİ’lere milyonluk finansman kapısı açıldı
KOBİ’lere milyonluk finansman kapısı açıldı

Kobi

KOBİ’lere milyonluk finansman kapısı açıldı

Aydın’da KOBİ’lere sunulan fırsatlar anlatıldı
Aydın’da KOBİ’lere sunulan fırsatlar anlatıldı

Kobi

Aydın’da KOBİ’lere sunulan fırsatlar anlatıldı

KOSGEB’den KOBİ’lere dev destek mesajı!
KOSGEB’den KOBİ’lere dev destek mesajı!

Kobi

KOSGEB’den KOBİ’lere dev destek mesajı!

