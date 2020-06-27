  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de kaçak sigara operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 09:38:34 -
İzmir'de kaçak sigara operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonda 4 milyon 672 bin makaron ile 1772 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde 28 adres ile 5 araca yönelik eş zamanlı operasyonda 4 milyon 672 bin 400 makaron, 15 bin 300 doldurulmuş sigara, 50 kilogram nargile tütünü, 1772 kilogram kıyılmış tütün ve 5 kilogram pipo tütünü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı