İzmir’de istinat duvarı çöktü

İzmir’in Çiğli ilçesinde, bir ekmek fabrikasının yanında bulunan istinat duvarı çöktü. Çöken istinat duvarı altında kazazede olduğu ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre olay dün saat 21.00 sıralarında Balatçık Mahallesi 8789/2 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre bölgede yapılan inşaat çalışmaları sebebiyle bir ekmek fabrikasının yanında bulunan istinat duvarı çöktü. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Çağrı Merkezini arayarak göçük altında insan olduğunu bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine İzmir İtfaiyesi Merkez Bölge Amirliğine bağlı Çiğli ve Karşıyaka Müfrezelerinden AKS 110 ekipleri ve Toros Arama Kurtarma Ekipleri köpekle arama timi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, ekmek fabrikası yanındaki istinat duvarının inşaat çalışmaları sebebiyle çöktüğünü tespit etti. İtfaiye arama köpekleri de kullanılarak yapılan yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda göçük altında kazazede olmadığı anlaşıldı. Gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler çalışmalarını sonlandırdı.