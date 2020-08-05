  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de iki düğüne katılan 5 kişide Kovid-19 tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 18:15:48 -
İzmir'de iki düğüne katılan 5 kişide Kovid-19 tespit edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yapılan 2 düğünde, biri gelin 5 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından düğüne katılanlardan numune alınmaya başlandı.

Çamlı Mahallesinde 17 Temmuz ve 27 Temmuz'da yapılan iki düğünün ardından bir gelinin de aralarında olduğu 5 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.

Hastalar evlerinde tedavi altına alınırken filyasyon ekipleri, düğüne katılanlardan test için numune almaya başladı.

Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulanların tedavilerine devam edildiğini belirterek, "Hayati tehlikeleri bulunmuyor. Mahallemizde karantina da uygulanmıyor. Cuma günü bir düğün daha yapılacaktı. Düğünün sahipleri hem kendilerini korumak hem de halkın tedirgin olduğunu görerek düğünlerini erteledi." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı