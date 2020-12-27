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Aktüel İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Aktüel

İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 08:21:40 -
İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sarıyer Mahallesi'nde komşu iki aile arasında bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgayı dönüşmesi üzerine, mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı büyümeden önledi.

Kavgada hafif yaralanan 4 kişi ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, olaya karışan kişileri ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdüğü öğrenildi.



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