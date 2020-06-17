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Aktüel

İzmir’de İHF Başkanı’nın otomobiline silahlı saldırı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde İnsan Hakları Federasyonu (İHF) Başkanı Hayrullah Eligül’ün otomobiline silahlı saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 06:31:20 -
İzmir’de İHF Başkanı’nın otomobiline silahlı saldırı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde İnsan Hakları Federasyonu (İHF) Başkanı Hayrullah Eligül’ün otomobiline silahlı saldırı düzenlendi.


Edinilen bilgiye göre olay Beyazevler Mahallesi 514 sokakta meydana geldi. İnsan Hakları Federasyonu (İHF) Başkanı Hayrullah Eligül’e ait olduğu öğrenilen 35 TC 668 plakalı araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken Olay Yeri İnceleme ekipleri de çalışma yaptı.


Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Hayrullah Eligül’ün saldırının ardından ifade vermek üzere karakola gittiği öğrenildi.

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