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Aktüel İzmir'de Hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalışan 6 kişi tutuklandı
Aktüel

İzmir'de Hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalışan 6 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 06:27:40 -
İzmir'de Hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalışan 6 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de Hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştığı ileri sürülerek gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.Ç, M.K, N.A, M.Y, D.G, M.Ö, G.U. ve B.E. işlemleri ardından Urla Adliyesine sevk edildi.

Mahkeme, B.E'yi tutuksuz yargılanmak üzere, G.U'yu da adli kontrol şartı ile serbest bırakırken M.Ç, M.K, N.A, M.Y, D.G. ve M.Ö. "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "görevi kötüye kullanmak" ve "irtikap" suçlarından tutukladı.

- Operasyon

Jandarma ekipleri, Urla'da Hazine ve orman arazilerinin kanuna aykırı şekilde satılmak istendiği ve 2B vasfındaki arazilerle ilgili usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlatmış ve 24 Aralık'ta 6'sı kamu görevlisi 8 kişiyi gözaltına almıştı.

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