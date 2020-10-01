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Aktüel İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 08:13:49 -
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı illerdeki cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik il emniyet müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda 13 bin avro, 2 bin 700 dolar, 48 bin 650 TL ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.









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