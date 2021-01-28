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Aktüel İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon
Aktüel

İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında firari eski emniyet müdürü Metin Tuncer'in de bulunduğu 16 şüpheli tutuklanırken 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 19:50:00 -
İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) İzmir’deki gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüpheli tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkanlardan 1 şüpheli serbest kalırken, 6 şüpheli de yargılanmak üzere başka illere sevk edildi. Tutuklananların arasında firari eski emniyet müdürü Metin Tuncer'in de bulunduğu öğrenildi.

FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

Edinilen bilgiye göre, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisinde görev yapan örgüt mensuplarının yakalanmamak adına tedbir uyguladıkları, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettikleri tespit edilen İzmir merkezli ve Türkiye'nin farklı mahkemelerinden aranması olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

35 şüpheli gözaltına alındı

İzmir genelinde tespit edilen 35 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, firari eski emniyet müdürü Metin Tuncer sahte kimlikle yakalandı. Tuncer'in yanı sıra 27 şüpheli ve farklı mahkemelerden arama kaydı olan 8 kişiyle birlikte toplam 35 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda birçok sahte kimlik, nakit para ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 35 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan ve aralarında firari eski emniyet müdürü Metin Tuncer'in de bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 1'i serbest kalırken, 6 şüpheli de yargılanmak üzere başka illere sevk edildi.

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