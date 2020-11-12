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Aktüel İzmir'de enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif, taburcu edildi
Aktüel

İzmir'de enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif, taburcu edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:47:59 -
İzmir'de enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif, taburcu edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de depremde enkaz altından 65 saat sonra sağ çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, kardeşleri Elzem ve Ezel ile anneleri Seher Perinçek'in tedavileri tamamlandı.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, Perinçek ailesi, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından EÜ Hastanesinden ayrıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, aileye geçmiş olsun dileyerek, "Yüreğimizi dağlayan İzmir depreminin ardından üniversite personelimiz Seher Perinçek ve kızlarının tedavileri hastanemizde tamamlandı. Ege Üniversitesi olarak bundan sonra da kendilerinin yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullandı.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, EÜ Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Dereli Perinçek, 4 çocuğuyla Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalmıştı. Seher Dereli Perinçek ve iki çocuğu depremden bir gün sonra, ailenin üç yaşındaki üyesi Elif ise 65 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı. 7 yaşındaki Umut Perinçek ise hayatını kaybetmişti.

Küçük kızın, ambulansa götürülürken arama kurtarma görevlisinin parmağını tuttuğu anlar, İzmir depreminin sembol görüntüleri arasına girmişti.

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