İzmir'de depremzedeler için 4 çamaşırhane ve 2 mobil anaokulu

İZMİR (AA) - İzmir'de depremden etkilenenler için 4 çamaşırhane ile 2 mobil anaokulu kuruldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bayraklı ve Manavkuyu’da 4 farklı noktada çamaşırhane ve kurutma ünitesinin kurulduğu, su bağlantılarının da İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığı bildirildi.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Sakarya Caddesinde ve Barış Sitesi çadır alanında oluşturulan çamaşır yıkama ve kurutma merkezlerinde saat 7'den 23’e kadar hizmet verdiği belirtildi.

- Depremzede çocuklar için anaokulu çadırları

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü, 0-6 yaş grubu depremzede çocuklar için 2 mobil anaokulu oluşturdu. Aşık Veysel Parkı’nda ve Mansuroğlu Mahallesi’nde kurulan çadırlarda hizmet vermeye başlayan anaokullarında, İZELMAN Anaokulları bünyesindeki öğretmenler görev yapıyor.

Mobil anaokullarında çocuklara okul çantası, çocuk kitapları, maske ve hijyen paketinden oluşan destek seti de dağıtılıyor.