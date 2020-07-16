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İzmir'de deprem kaç şiddetinde oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, İzmir'in Urla ilçesinde saat 21.09'da yerin 7 km derinliğinde deprem meydana geldi. Peki, İzmir'de deprem kaç şiddetinde oldu?

Yeniakit Publisher
2020-07-16 21:43:00 -
İzmir'de deprem kaç şiddetinde oldu?

Son dakika haberine göre, İzmir'in Urla ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre; merkez üssü İzmir'in Urla ilçesinde, saat 21.09’da, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7.00 kilometre altında meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın aktardığı bilgiye göre saat 21.09'da İzmir'in Urla ilçesinde 7 kilometre derinliğinde ve 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan açıklama

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada " İzmir'in Urla ilçesinde saat 21.09'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

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