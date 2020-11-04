İzmir'de deprem bölgesinde ücretsiz dağıtılan ürünleri sattığı ileri sürülen kişi tutuklandı
İzmir'de deprem bölgesinde yardım kuruluşları ve belediyeler tarafından depremzedelere ücretsiz dağıtılan malzemeleri sattığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 1 kişinin enkaz çevresinde ücretsiz olarak dağıtılan yardım malzemelerini ve hasar gören binalardan bazı eşyaları toplayıp dükkanında sattığı belirlendi.
Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti ve M.Ö.yakalanarak emniyete götürüldü
Polis teşkilatındaki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.