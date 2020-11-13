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Aktüel İzmir'de DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusuyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
Aktüel

İzmir'de DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusuyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:34:48 -
İzmir'de DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusuyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "Briketçi" kod ismini kullanan ve daha önce Adana'da yakalanan DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile irtibatlı olduğu tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün tüm üyelerinin yakalanması ve faaliyetlerinin deşifresi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Terör örgütü üyesi Mahmut Özden, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüğü ekiplerince 31 Ağustos'ta Adana'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.


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