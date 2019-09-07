0553 313 94 23

İzmir’de cinayet zanlısı baba ile 2 oğlu tutuklandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz günlerde aralarında husumet olduğu iddia edilen Bayram Akkaya’yı tabanca ile vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ile 2 oğlu tutuklandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:52
İzmir’de cinayet zanlısı baba ile 2 oğlu tutuklandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz günlerde aralarında husumet olduğu iddia edilen Bayram Akkaya’yı tabanca ile vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ile 2 oğlu tutuklandı.


Geçtiğimiz çarşamba günü Karabağlar ilçesinde bulunan Umut Mahallesi 3869 Sokak’ta 4 çocuk babası Bayram Akkaya’nın (47) içinde bulunduğu araca ateş açarak Akkaya’nın ölümüne sebep olduğu iddia edilen ve olayın ardından kayıplara karışan 3 katil zanlısı yakalandı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Rıdvan A., Aykut A. ve babaları Selman A.’yı tespit etti. 3 katil zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Yapılan işlemlerin ardından Rıdvan A., Aykut A. ve Selman A. kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FloralFest kapılarını ziyaretçilere açtı
    1. FloralFest kapılarını ziyaretçilere..
    2. Antalya'da sosyal medya üzerinden..
    3. Taksiciler taksimetre ayarı için..
    4. Kuyuya düşen köpeğin imdadına itfaiye..
    5. AK Partili isimden, kıyım yapacağı..
    6. Mardin’den acı haber: Özel Harekat..
    7. Başkan Yücel zabıtalarla bir araya..
    8. Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi
    9. 526 yıllık tarihi cami restore..
    10. Şehit Taha Uluçay için mevlit okundu
    11. İzmir’de cinayet zanlısı baba ile 2..
    12. TESOB WhatsApp hattıyla turizmde..
    13. Düzce'de kedi köpek dehşeti! Onlarca..
    14. Süper hızlı kablosuz şarj özelliği..
    15. AK Parti'den CHP'ye 'Diyarbakır..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de
    17. Harcadıkça kazandıran kampanya
    18. Kayyım kararı sonrası çark etti:..
    19. “7’den 70’e seninleyiz” yazılı..
    20. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    21. Çorlu’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    22. Düzce’de 46 kişiyi kedi ve köpek ısırdı
    23. Fenerbahçe, Alanyaspor maçı..
    24. AK Parti Genel Sekreteri Şahin:..
    25. Yaban ördekleri yavrularını Kars..
    26. Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’nin..
    27. Başkan Şahin’den Arı Yetiştiricileri..
    28. HDP'den Canan Kaftancıoğlu'na destek..
    29. GASKİ Mavi Masa uygulaması başlattı
    30. Taksim'de serbest uçuş heyecanı
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...