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Aktüel İzmir'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı
Aktüel

İzmir'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 10:51:44 -
İzmir'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

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