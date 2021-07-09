İzmir’de çevre katliamı

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar'daki alana, moloz yığınları ve çöple doldu. Çevre katliamı, bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı. Elçi şu ifadeleri kullandı:

"Kaynaklar'da sanayinin içerisine moloz ve hafriyat atıldı. Ortaya çirkin görüntüler çıktı. Esnaf bu durumdan oldukça rahatsız.

Burası onların ekmek kapısı ve burada iş yapıyorlar ama buranın önü çöp içinde. Araçlarla gece saatlerinde gelip pisliklerini atıyorlar. Araçların plakalarını kapatıyorlar.

Esnaf çöpleri buraya yıkanları tespit etmiş durumda, bu insanlar belli aralıklarla buraya gelerek moloz ve hafriyat atıyorlar.

Burada pek çok iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri var o görüntüler yetkililere teslim edildi. Ancak şu ana kadar çağrıları bir yanıt bulmadı.

Bu şahıslar inşaat malzemelerini, koltuk malzemelerini ve moloz yığınlarını buraya atarak bir çevre katliamı işliyorlar."