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Gündem İzmir’de çevre katliamı
Gündem

İzmir’de çevre katliamı

CHP, İzmirlilere hizmeti çok görüyor. Buca ilçesindeki Kaynaklar'da bulunan alan moloz yığınları ve çöple doldu. Çevre katliamı, bölgede yaşayanların tepkisine neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 10:35:00 -
İzmir’de çevre katliamı

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar'daki alana, moloz yığınları ve çöple doldu. Çevre katliamı, bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı. Elçi şu ifadeleri kullandı:

"Kaynaklar'da sanayinin içerisine moloz ve hafriyat atıldı. Ortaya çirkin görüntüler çıktı. Esnaf bu durumdan oldukça rahatsız. 

Burası onların ekmek kapısı ve burada iş yapıyorlar ama buranın önü çöp içinde. Araçlarla gece saatlerinde gelip pisliklerini atıyorlar. Araçların plakalarını kapatıyorlar.

Esnaf çöpleri buraya yıkanları tespit etmiş durumda, bu insanlar belli aralıklarla buraya gelerek moloz ve hafriyat atıyorlar.

Burada pek çok iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri var o görüntüler yetkililere teslim edildi. Ancak şu ana kadar çağrıları bir yanıt bulmadı.

Bu şahıslar inşaat malzemelerini, koltuk malzemelerini ve moloz yığınlarını buraya atarak bir çevre katliamı işliyorlar."

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Yorumlar

Ne Demeli

Oh oh maşallah! İzmir gerçekten de tam AB'lik bir şehir. Aynen devam...
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ADM

ozgurluk, laiklik, bedenime dokunma. ilerici izmir.
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