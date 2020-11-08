İzmir'de çadırda kalan depremzedeler için termal kameralı drone ile Kovid-19 tedbiri

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir'de deprem sonrası kurulan çadır kentlerde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı termal kameralı drone cihazlarıyla tedbir alındı.

Depremin ardından çok sayıda vatandaşın barındığı çadır kentlerde sosyal mesafe ihlali olasılığına karşı harekete geçen Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yüksek teknolojiye sahip termal kameralı drone cihazlarını kullanmaya başladı.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı başta olmak üzere kent genelinde kurulan çadır kentlerde uçuş yapan UMKE'ye ait drone cihazı, çadır alanlarındaki yoğunluğu termal ölçümlerle kaydediyor. Yoğunluk yaşanan bölgelere ekipler anında müdahalede bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UMKE'ye ait drone cihazının 15 kilometrelik menzili bulunduğunu, havada yaklaşık 5-6 saat kalabildiğini ve termal kamerayla kayıt yapabildiğini söyledi.

İlk kez kullanılan teknolojinin Kovid-19 riskine karşı önemli bir tedbir oluşturduğunu anlatan Korkut, şu bilgileri verdi:

"İzmir'de 6-7 çadır kentimiz var. O çadır kentlerde yoğun olan yerleri tespit ediyoruz. Sağlık ekipleri ya da güvenlik görevlileri, Kovid-19 tehdidine karşı vatandaşlarımızı uyarıyor. Bazı yerlerde gerçekten ciddi yoğunluk oluyor. Eğer sağlık ekipleri ya da güvenlik personeli uyarıları dikkate alınmazsa polis ekiplerine durumu bildiriyor ve salgına karşı önlem almalarını sağlıyoruz."

Semih Korkut, yüksek teknolojili drone cihazının 3-5 kilogramlık tıbbi malzeme taşıma kabiliyetinin de bulunduğunu sözlerine ekledi.