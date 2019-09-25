İzmir'de yaşayan vatandaşlar 25 Eylül Çarşamba günü havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava tahmin raporu... 25 Eylül Çarşamba günü hava nasıl olacak?

24 Eylül Salı günü sağanak yağışın etkili olduğu İzmir'de bugün havanın nasıl olacağı merak ediliyor. İzmir'de yaşayan vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını merak ediyor.

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İzmir hava durumu

İzmir'de hava durumu tahminlerine göre bugün sıcaklık 19,8 derece olacak.

Yayınlanan hava tahmin raporunda muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İşte, 25 Eylül Çarşamba günü hava durumu

25 Eylül Çarşamba

İzmir

22°C Gök gürültülü sağanak yağış

İşte, 5 günlük hava tahmini