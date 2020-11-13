İzmir'de bir kişi, eşini ve kızını öldürüp jandarmaya teslim oldu
İZMİR (AA) - İzmir'in Kınık ilçesinde eşini ve kızını öldüren şüpheli, gözaltına alındı.
İlçede pazarcılık yaptığı öğrenilen M.K, jandarmayı arayarak eşi Nergüzel K. ile kızı Melike K'yi bıçakla öldürdüğünü söyledi.
Poyracık Mahallesi'nde bulunan M.K'nın evine gelen ekipler, kadınların cansız bedeniyle karşılaştı.
Balkonda sigara içerken bulunan M.K, gözaltına alındı.
Anne ve kızın cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından Kınık Devlet Hastenesi morguna kaldırıldı.