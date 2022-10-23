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Aktüel İzmir'de bıçakla yaralanan 14 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti
Aktüel

İzmir'de bıçakla yaralanan 14 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti

İzmir'de tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 21:46:00 -
İzmir'de bıçakla yaralanan 14 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti

İzmir-Konak'ta tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocakapı Mahallesi 1063 Sokak'taki metruk bir binada Habib Askay (14) ile İ.C. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.C. yanındaki bıçakla Askay'ı yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Askay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, firari şüpheli İ.C'yi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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