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Aktüel İzmir'de babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Aktüel

İzmir'de babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 07:37:33 -
İzmir'de babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göksu Mahallesi'nde yaşayan V.N. ile oğlu E.N (36), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba oğlunu silahla vurarak yaraladı.

Diğer aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, E.N'yi önce Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine, ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

E.N'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

V.N. gözaltına alındı.

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