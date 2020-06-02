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Aktüel

İzmir’de AVM’ye ateş açan kişinin, aynı yere daha önce de saldırdığı belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-06-02 22:39:28 -
İzmir’de AVM’ye ateş açan kişinin, aynı yere daha önce de saldırdığı belirlendi

İZMİR (AA) - İzmir’in Bornova ilçesindeki bir AVM’ye geçen ay pompalı tüfekle ateş açan kişinin mart ayında aynı AVM’ye silahlı saldırı gerçekleştirilen kişi olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, 11 Mayıs'ta Yeşilova Mahallesi 4174 sokakta bulunan AVM'ye pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından görüntüleri izleyen ekipler, şüphelinin aynı AVM'ye 12 Mart'ta silahlı saldırıda bulunan ve gözaltına alınan 17 yaşındaki A.Ö. olduğunu belirledi. Adresini belirleyen ekipler zanlıyı silahla birlikte gözaltına aldı.

- Olay

12 Mart'ta ilk saldırısını yaptıktan sonra A.Ö. gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



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